Infortunio Tomori, cosa filtra in vista della Roma: per l'inglese escluse lesioni ma... Ultimissime

Infortunio Tomori, per il difensore inglese escluse lesioni al ginocchio ma le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno in vista della Roma

Cresce la preoccupazione in casa Milan in vista del cruciale big match di domenica sera contro la Roma. Le speranze di avere a disposizione il difensore Fikayo Tomori sono appese a un filo, nonostante gli esiti degli accertamenti medici abbiano dato un parziale sospiro di sollievo.

Come riportato da Sky Sport, il difensore inglese, pilastro della retroguardia di Massimiliano Allegri, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno «escluso lesioni» strutturali. Una notizia fondamentale, poiché scongiura un lungo stop che avrebbe compromesso il prosieguo della stagione.

Infortunio Tomori, le ultime sul difensore inglese

Nonostante la natura dell’infortunio non sia grave, il problema fisico resta: il ginocchio è ancora «gonfio» dopo il colpo subito, e il giocatore accusa un «forte dolore muscolare per una contusione». È proprio questo dolore, acuto e persistente, a mettere «seriamente a rischio la sua presenza» per la sfida contro i giallorossi.

La potenzialità esplosiva e la velocità di Tomori, essenziali per la difesa alta voluta da Allegri, rendono la sua assenza un peso difficilmente colmabile. Senza di lui, il tecnico toscano sarebbe costretto a schierare soluzioni di emergenza, complicando non poco la fase difensiva contro una Roma galvanizzata.

Valutazione «Ora dopo ora»

Lo staff medico del Milan, in coordinamento con la dirigenza (Allegri e Tare), ha stabilito una gestione estremamente cauta del recupero. «La situazione andrà valutata ora dopo ora», un approccio che riflette la consapevolezza di non poter rischiare ricadute in un momento già delicato per la squadra, alle prese con i due pareggi consecutivi e il sorpasso del Napoli in vetta.

La speranza è che il dolore muscolare possa attenuarsi nei prossimi due giorni, permettendo a Tomori di partecipare almeno alla rifinitura di sabato. Fino ad allora, la sua partecipazione al big match di San Siro resta in forte dubbio.