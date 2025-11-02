Milan Roma, Gasperini e Allegri si lasciano andare ad un abbraccio commovente per Galeone: la ricostruzione e le ultimissime

Pochi istanti prima del fischio d’inizio del big match tra Milan e Roma, la maestosa cornice di San Siro si è raccolta in un minuto di silenzio carico di emozione per l’addio a Giovanni Galeone, storico allenatore e figura cardine del calcio italiano, spentosi nella giornata odierna all’età di ottantaquattro anni.

Il lutto ha toccato profondamente la sfida, trasformandola in un momento di memoria e rispetto. Galeone, infatti, è stato il vero e proprio maestro e mentore di entrambi i tecnici seduti sulle panchine questa sera: Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, e Gian Piero Gasperini, alla guida della Roma. Allegri fu lanciato proprio da Galeone al Pescara da calciatore, mentre Gasperini fu un pilastro del centrocampo abruzzese nelle sue stagioni d’oro.

Sotto gli occhi del pubblico e delle telecamere, i due tecnici si sono avvicinati al centro del campo, scambiandosi un abbraccio lungo e sincero. Un gesto di profondo affetto e condivisione di un dolore, che ha superato la rivalità sportiva e i colori delle rispettive maglie, testimoniando il legame indissolubile forgiato da anni di insegnamenti e amicizia con il Profeta.

La scomparsa di Galeone, noto per la sua filosofia di calcio offensivo e spregiudicato, simboleggia la chiusura di un capitolo importante. Molte delle idee tattiche e dello spirito audace che caratterizzano Allegri e Gasperini sono infatti riconducibili all’influenza del loro mister, che li aveva formati non solo come calciatori, ma anche come uomini di panchina.

Il minuto di raccoglimento, osservato da tutto lo stadio in un silenzio quasi surreale, ha rappresentato il doveroso omaggio di tutto il mondo del calcio a un personaggio che ha lasciato un’eredità indelebile, celebrata da questo emozionante e commovente momento di vicinanza tra i suoi due allievi più illustri.