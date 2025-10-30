Milan Roma, attenzione allo stato di forma di Evan Ferguson: oggi terrà gli esami strumentali e… Ultimissime notizie

Il big match della Serie A tra il Milan e la Roma, previsto per domenica sera a San Siro, potrebbe perdere uno dei suoi interpreti principali prima ancora di cominciare. La squadra capitolina è in apprensione per le condizioni di Evan Ferguson, il cui impatto con il Parma ieri sera è durato pochissimi istanti. Un infortunio lampo, quanto doloroso, ha costretto l’attaccante irlandese ad alzare bandiera bianca, lasciando il campo zoppicante e visibilmente frustrato.

L’incidente è avvenuto in un banale duello sulla linea laterale, all’alba della partita. La dinamica, descritta in mattinata da Il Corriere dello Sport, parla chiaro: «La caviglia di Ferguson va KO in 18 secondi». Un contrasto di gioco particolarmente duro ha causato una torsione violenta, lasciando il centravanti a terra con un dolore immediato e insopportabile. Nonostante il tentativo di restare in campo, il disagio fisico ha prevalso, costringendo la panchina giallorossa a procedere con la sostituzione immediata.

L’attenzione è ora tutta puntata sugli esiti degli accertamenti diagnostici, programmati per la giornata odierna, giovedì 30 ottobre 2025. Le prime sensazioni, purtroppo, indirizzano verso un trauma distorsivo alla caviglia destra, un problema che, se confermato in forma grave, non solo gli precluderebbe la fondamentale trasferta contro il Milan di Massimiliano Allegri, ma lo terrebbe ai box per svariate settimane.

Questo ennesimo stop complica notevolmente i piani della Roma e aumenta il rammarico per la sfortuna che sta caratterizzando l’inizio di stagione di Evan Ferguson, un calciatore su cui il club ha puntato molto per rinforzare il reparto offensivo. La situazione è aggravata dal fatto che la stessa caviglia aveva già dato segnali di preoccupazione nelle settimane precedenti.

Per il Milan, la notizia della probabile assenza di un elemento di tale importanza nell’attacco avversario può rappresentare un (seppur spiacevole) sollievo in fase di preparazione tattica. Tuttavia, l’obiettivo non cambia: i rossoneri devono vincere per consolidare la propria posizione in classifica. Sarà cruciale l’esito degli esami odierni per definire con precisione i tempi di recupero e stabilire quando il talento irlandese potrà tornare a calcare i campi di gioco. Al momento, l’ipotesi di vederlo in campo a San Siro domenica appare del tutto remota.