Milan-Roma, tanti ex nel match: da Florenzi a El Shaarawy. Per entrambe le sponde, è un ritorno al rispettivo passato

La sfida tra Milan e Roma è una sfida di tanti ex, sia dalla sponda milanese sia da quella romana. Come riporta acmilan.com, tra le file dei rossoneri militano 3 ex giallorossi: Simon Kjær ha disputato 22 partite in massima serie con i capitolini nella stagione 2011/12. Più lunga la storia di Alessandro Florenzi con la Roma, squadra in cui è cresciuto e in cui ha collezionato 226 presenze in A. Infine, Antonio Mirante, che tra il tra il 2018/19 e il 2020/21 ha difeso per 29 volte in Serie A la porta giallorossa.

Da avversari, torneranno a San Siro Stephan El Shaarawy, che ha disputato quattro stagioni con la nostra maglia, e Bryan Cristante, che nel 2013/14 esordì in campionato con i rossoneri.