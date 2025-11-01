Milan Roma, Allegri pronto a sorprendere: lui favorito, può giocare titolare contro i giallorossi. Ballottaggio aperto

Milan Roma, Allegri può sorprendere in vista del big match di San Siro: secondo Sky Estupinan al momento favorito su Bartesaghi

Il Milan di Massimiliano Allegri accoglie un rientro fondamentale in difesa in vista della prossima partita. Pervis Estupiñán, che si era infortunato alla caviglia in nazionale, torna «a disposizione di Massimiliano Allegri dopo circa un mese» di assenza.

Il recupero dell’esterno sudamericano è una notizia cruciale, specialmente in un momento in cui la difesa è stata messa a dura prova da infortuni e carichi di lavoro eccessivi per i titolari.

Milan Roma, Estupinan contro Bartesaghi per la fascia sinistra

Secondo quanto riferisce Sky, Estupiñán non è solo recuperato, ma potrebbe avere immediatamente un ruolo di primo piano nella formazione titolare. L’esterno ecuadoriano «potrebbe anche partire dal primo minuto».

Attualmente, Estupiñán è dato «in vantaggio su Davide Bartesaghi per una maglia da titolare a sinistra». Il giovane Bartesaghi, che ha avuto diverse occasioni per mettersi in mostra, potrebbe dunque tornare ad essere l’alternativa di lusso.

L’esperienza internazionale di Estupiñán e la sua capacità di coprire l’intera fascia, offrendo sia solidità difensiva che un importante contributo in fase offensiva, lo rendono una risorsa preziosa per Allegri. Il tecnico valuterà in rifinitura la sua condizione fisica dopo il lungo stop, ma la possibilità di schierarlo titolare evidenzia l’urgenza di riportare equilibrio e qualità sulle corsie laterali.