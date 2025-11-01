Milan Roma, Dybala è in uno stato di forma devastante: i rossoneri sono la sua vittima preferita e… Ultimissime notizie

Sarà un Paulo Dybala in stato di grazia a guidare la Roma domani sera a San Siro contro il Milan. L’attaccante argentino è in un momento di forma scintillante e la sua condizione fisica e atletica è finalmente vicina al suo standard migliore, come poche altre volte da quando è sbarcato nella capitale.

Il suo impatto è tale da aver spinto l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ad alzare l’asticella delle aspettative dopo la gara contro il Sassuolo, definendo l’argentino un «attaccante straordinario» da «almeno quindici gol senza rigori». Un attestato di stima che sottolinea l’importanza delle sue doti nel dribbling, nel tiro e nella visione di gioco. Con queste armi affilate, la Joya è pronta a prendere per mano la Roma e a difendere la vetta della classifica.

Continuità fisica e un ruolo più offensivo

Dopo un avvio di stagione condizionato dai postumi di un infortunio e da alcuni «stop and go», Dybala ha finalmente trovato una continuità quasi inattesa. Quella di domani contro il Milan sarà la sua quarta partita consecutiva da titolare, dopo l’impegno contro Inter, Sassuolo e Parma, segnale di una ritrovata affidabilità fisica e atletica che Gasperini sta sfruttando al massimo.

Sul campo, l’argentino agirà ancora una volta come «punta di sinistra» nel modulo 3-4-1-2, con Cristante nel ruolo di incursore. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, questa collocazione tattica lo porta a essere più vicino alla porta rispetto a quando opera da trequartista, esaudendo la richiesta di Gasperini: «Paulo deve calpestare di più l’area di rigore, lì può essere davvero importante». E i risultati si sono visti: nelle ultime tre partite tra campionato ed Europa League, Dybala ha messo a segno due reti e un assist, dimostrando di aver ritrovato il suo DNA da campione.

Il Milan, vittima preferita e avversario comodo

Per Dybala, il Milan è storicamente un avversario «comodo», uno di quelli che gli ha sempre portato fortuna. I rossoneri sono infatti la squadra che l’argentino ha affrontato più volte in carriera, ben ventisette partite, con un bilancio ampiamente positivo di quindici vittorie, sei pareggi e sei sconfitte.

Non solo: il Milan è una delle sue vittime preferite, avendo già incassato dieci reti dalla Joya, a cui si aggiungono sei assist. In totale, fanno sedici partecipazioni al gol, un numero superato solo contro l’Udinese. Da quando è alla Roma, Dybala non ha mai perso in campionato contro il Milan una volta sceso in campo, registrando una vittoria e tre pareggi. Assente per infortunio nelle due sconfitte della scorsa stagione, l’argentino vuole migliorare ulteriormente questi numeri, aiutando i giallorossi a tenere ben salda la vetta della classifica.