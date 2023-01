Milan-Roma, i convocati di Mourinho: c’è Zaniolo, out Karsdorp. Mourinho può contare su Zaniolo, ma fuori l’olandese

La Roma partirà in direzione Milano con Zaniolo per la sfida contro il Milan. Il giocatore risulta tra i convocati della squadra giallorossa, così come Belotti, Camara e Solbakken, quest’ultimo alla prima convocazione.

Escluso, invece, Rick Karsdorp, alla seconda esclusione dalla lista dei convocati dopo il match di Bologna. Lo scrive ANSA.