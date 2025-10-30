Milan Roma, piovono conferme: Gasperini può perdere il titolarissimo per il big match di San Siro. Le ultime

Connect with us

Milan news 24

Published

9 minuti ago

on

By

gasperini

Milan Roma, arrivano importanti conferme sulle condizioni di Ferguson: l’attaccante verso l’indisponibilità. Le ultime sulle sue condizioni

La sfida Milan-Roma di domenica sera potrebbe aver perso uno dei suoi protagonisti più attesi: l’attaccante giallorosso Evan Ferguson. Il giocatore è stato costretto ad «alzare bandiera bianca» contro il Parma, infortunandosi praticamente a pochi istanti dal fischio d’inizio del match.

Questa mattina, Il Corriere dello Sport ha evidenziato la rapidità dell’infortunio, scrivendo che «La caviglia di Ferguson va KO in 18 secondi».

L’attaccante irlandese si sottoporrà oggi a una serie di esami che potrebbero evidenziare un «trauma distorsivo». C’è il rischio concreto che questo problema non gli faccia saltare solo la partita di San Siro. La sua potenziale assenza è una notizia che «interessa da vicino al Milan», poiché alleggerisce la pressione sulla difesa di Allegri, già alle prese con il dubbio Tomori.

