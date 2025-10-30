Milan Roma, gli esami non lasciano dubbi: Gasperini perde il titolarissimo per il big match di San Siro. Ultime

Milan Roma, Ferguson salterà sicuramente il big match di San Siro in previsione domenica sera: distorsione seria alla caviglia

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Evan Ferguson, attaccante irlandese della Roma, che durante la sfida infrasettimanale contro il Parma, valida per la 9ª giornata di Serie A, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti di gioco a causa di un infortunio.

Gli esami diagnostici hanno purtroppo evidenziato un «trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso». Si tratta, come specificato, di un infortunio «non banale» che costringerà l’attaccante giallorosso a saltare «sicuramente i prossimi impegni ravvicinati».

Per stimare con precisione i tempi di recupero e quanto tempo Ferguson starà lontano dal rettangolo verde, la Roma dovrà attendere «ulteriori accertamenti e valutare la progressiva guarigione del giocatore». Un inconveniente che rende ancora più amaro l’inizio di stagione dell’attaccante ex Brighton, fin qui incapace di incidere con la maglia giallorossa.

Milan Roma, il rendimento deludente di Ferguson e la riscossa di Dovbyk

L’ex attaccante di Brighton e West Ham, pur avendo offerto un precampionato convincente, «non è ancora riuscito a incidere con la maglia giallorossa». In Serie A, in particolare, Ferguson ha offerto un rendimento «al di sotto delle premesse e delle aspettative iniziali».

In 7 presenze con la maglia giallorossa, di cui 4 da titolare, l’irlandese «non è mai riuscito a trovare la via del gol», totalizzando una media voto di 6,1 e una media fantavoto di 6,2. L’unico bonus registrato finora è stato l’assist per la rete decisiva di Matias Soulé, fornito durante la trasferta di Pisa nella seconda giornata.

La nota positiva per Gian Piero Gasperini arriva però da Artem Dovbyk, l’alternativa a Ferguson. Ieri l’ucraino si è finalmente «sbloccato ritrovando quel gol che mancava in campionato dalla quinta giornata».

Calendario intenso e prossimi impegni

L’infortunio di Ferguson giunge in uno dei momenti peggiori, considerando l’intensità del calendario delle prossime settimane.