Milan Roma, Allegri senza Santiago Gimenez: non convocato per l'infortunio alla caviglia. Il messicano salta il derby di mercato con Dovbyk

Calciomercato Milan, Saelemaekers porta Solet? Clamoroso intreccio con l'esterno belga, c'è lo scenario per gennaio

Milan Roma: è match-day a San Siro! Allegri sfida Gasperini nello scontro diretto per l'alta classifica

Mercato Milan, retroscena Saelemaekers! Allegri decisivo e Roma beffata. Intanto Pellegrini... Ultimissime

Milan Roma LIVE: Nkunku dal primo minuto in coppia con Leao, dubbio Tomori

2 minuti ago

Santiago Gimenez

Milan Roma, Massimiliano Allegri deve rinunciare a Santiago Gimenez: il messicano salta il big match per il noto problema alla caviglia

Nel big match di Serie A tra Milan e Roma (stasera alle 20.45), mister Massimiliano Allegri deve rinunciare a Santiago Giménez. L’attaccante messicano «non è stato convocato» a causa di un infortunio alla caviglia rimediato nel turno infrasettimanale contro l’Atalanta.

L’assenza è significativa poiché Giménez salta la sfida proprio contro quella squadra con cui in estate era stata ventilata l’ipotesi di uno scambio con Dovbyk (Santiago alla Roma e l’ex Girona al Milan). Un’idea, come riporta Calciomercato.com, che non è da escludere possa essere ripresa a gennaio.

Riguardo l’infortunio, l’ex Feyenoord era uscito zoppicando contro l’Atalanta. Il problema alla caviglia l’ha frenato, costringendo Allegri a fare a meno di un altro attaccante dopo l’assenza Pulisic (l’americano ancora fuori).

