Milan Roma, Allegri senza Santiago Gimenez: non convocato per l’infortunio alla caviglia. Il messicano salta il derby di mercato con Dovbyk

Milan Roma, Massimiliano Allegri deve rinunciare a Santiago Gimenez: il messicano salta il big match per il noto problema alla caviglia

Nel big match di Serie A tra Milan e Roma (stasera alle 20.45), mister Massimiliano Allegri deve rinunciare a Santiago Giménez. L’attaccante messicano «non è stato convocato» a causa di un infortunio alla caviglia rimediato nel turno infrasettimanale contro l’Atalanta.

L’assenza è significativa poiché Giménez salta la sfida proprio contro quella squadra con cui in estate era stata ventilata l’ipotesi di uno scambio con Dovbyk (Santiago alla Roma e l’ex Girona al Milan). Un’idea, come riporta Calciomercato.com, che non è da escludere possa essere ripresa a gennaio.

Riguardo l’infortunio, l’ex Feyenoord era uscito zoppicando contro l’Atalanta. Il problema alla caviglia l’ha frenato, costringendo Allegri a fare a meno di un altro attaccante dopo l’assenza Pulisic (l’americano ancora fuori).