Milan Roma, attacco clamoroso di Antonio Cassano: nel mirino c'è ancora una volta Massimiliano Allegri

Calciomercato Milan, Rayan del Vasco Da Gama piace ma i costi sono proibitivi: la spiegazione di Fabrizio Romano

Cassano difende Spalletti e ricorda: «Tatuaggio del Napoli? Da oggi tiferà Juve. Quando io ero al Milan e ho vinto lo scudetto...»

Sabatini non ha dubbi sulla lotta scudetto: sarà decisiva quella particolare variabile. Parole chiare del giornalista

Caso biglietti, Milan Club Old Clan contro la dirigenza: «Gestione scandalosa dei biglietti». Rischio bagarinaggio per la trasferta di Parma

4 secondi ago

Cassano

Milan Roma, attacco clamoroso di Antonio Cassano: nel mirino c’è ancora una volta Massimiliano Allegri. Le ultimissime notizie

L’atteso big match tra Milan e Roma in programma domani sera è stato analizzato con il consueto piglio polemico da Antonio Cassano, che non ha risparmiato critiche dirette all’allenatore rossonero Massimiliano Allegri. L’ex calciatore ha anticipato la dinamica della gara, prevedendo un copione tattico ben definito e a suo dire deludente per il Milan.

Secondo Cassano, sarà la Roma a tentare di «giocare uomo a uomo», mentre il Milan si limiterà a «mettere baracca e baracconi dietro» per cercare di sfruttare qualche ripartenza. «Non aspettarti che il Milan fa la partita perchè il Milan non la farà, non l’ha mai fatta, perchè questo allenatore detesta proprio fare la partita» ha tuonato l’ex attaccante.

La polemica sulla tecnica e la difesa di Modric

Cassano ha poi mosso una critica di vecchia data alle dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa. Secondo lui, quando il tecnico parla di «giocare tecnicamente» si tratta di una «grande presa per il c***o». «Io lo sento da quindici anni, dice sempre ‘Noi dobbiamo giocare bene tecnicamente’, ma per giocare bene tecnicamente o hai Messi… Se hai una squadra che non è forte ma non è scarsa del tutto, vuoi dargli un’idea, vuoi dargli qualche opzione, qualche soluzione» ha rincarato l’ex calciatore.

La base della critica è tattica: la squadra non gioca bene tecnicamente perché tende a posizionarsi «tutti dietro la linea della palla». L’unico elogio va a Luka Modric, definito un eroe che si sta spendendo in modo esagerato: «Io veramente voglio fare i complimenti a Modric, mai visto recuperare così tanti palloni, poverino fa la sponda da una parte all’altra, sembra il vecchio Makelelè».

La critica alla stampa e la fortuna di Allegri

Infine, Cassano ha criticato anche la stampa, accusandola di essere «a favore di Allegri» e di prendersela con il centravanti Santiago Gimenez per i problemi offensivi del Milan. Per Cassano, l’allenatore rossonero è stato fortunato in questa stagione: «Allegri ha avuto fortuna che se Pulisic non gli vince quelle 3/4 partite, voglio vedere dove stava».

L’affondo è forte e totale, concludendo con un interrogativo diretto sulla sua idoneità: «Io non ho mai visto un allenatore come lui, e non capisco perché deve allenare. Continua a dire giocare tecnicamente, ma lui non fa giocare la squadra bene tecnicamente».

