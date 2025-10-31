Cassano attacca nuovamente Allegri: sul tecnico rossonero l’ha detto veramente, parole pesanti

Cassano, ex calciatore del Milan e noto opinionista, ha attaccato nuovamente Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri. Le dichiarazioni

Antonio Cassano è tornato ad attaccare duramente Massimiliano Allegri nell’ultima puntata del podcast con Adani e Ventola, definendo l’allenatore un tecnico «incapace e fortunato».

Cassano e la revisione su Milan Roma

Riguardo alla sfida tra rossoneri e giallorossi, l’ex fantasista ha una previsione tattica precisa: «Milan Roma vi anticipo già come può andare a finire, una squadra tenterà di giocare, giocare uomo a uomo eccetera, che sarà la Roma, e il Milan potrà ripartire qualche volta, si mette baracca e baracconi dietro».

Cassano esclude che il Milan possa fare la partita: «non l’ha mai fatta, perchè questo allenatore detesta proprio fare la partita».

L’accusa di falsità sul gioco

La critica più dura riguarda le dichiarazioni pubbliche di Allegri. Secondo Cassano, le sue parole in conferenza stampa pre e post-partita sono una «più grande presa per il co»*:

«Lui parla sempre che bisogna giocare tecnicamente. Io lo sento da 15 anni, è una presa per il co»*.

Cassano sostiene che, se non si allena una squadra di campioni come Messi, «vuoi dargli un’idea, vuoi dargli qualche opzione, qualche soluzione». Ha rincarato la dose con un affondo personale: «io non ho mai visto un allenatore come lui, e non capisco perchè deve allenare». La ragione della cattiva qualità del gioco è chiara: Allegri «non fa giocare la squadra bene tecnicamente perchè gioca tutti dietro la linea della palla».

Fortuna e i “veri” meriti

Cassano ha poi lodato Luka Modrić, che «mai visto recuperare così tanti palloni», definendolo ironicamente «il vecchio Makelelè». Per Cassano, Allegri si è salvato grazie ai singoli, non alla sua guida: «Allegri ha avuto fortuna che se Pulisic non gli vince quelle 3/4 partite, voglio vedere dove stava». Infine, attacca la stampa che, «a favore di Allegri», si scaglia contro Giménez.