Allegri Milan, Cassano attacca ancora il tecnico: «Padre tempo arriva. Scudetto? Farà fatica pure a…». Le ultimissime

Le vittorie del Milan non placano le critiche di Antonio Cassano. L’ex attaccante, intervenuto al programma Viva el Futbol, ha riservato parole durissime per l’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, nonostante la squadra sia attualmente in testa alla classifica di Serie A.

Cassano ha espresso un giudizio sul lungo termine, paragonando il destino del tecnico a quello di altri grandi nomi: «Padre tempo arriva, è arrivato per Mourinho e arriverà anche per lui». Secondo l’ex fantasista, il modo di interpretare il calcio di Allegri è destinato a perdere efficacia con il passare degli anni e l’evoluzione del gioco. Un’affermazione che scuote l’ambiente rossonero, proprio quando il tecnico sembrava aver ritrovato la solidità necessaria per puntare allo scudetto.

Profezia negativa sulla classifica finale

La critica più aspra si è concentrata sulla tenuta del Milan in vista della fine del campionato. Cassano ha lanciato una vera e propria profezia negativa, senza temere di contraddire la classifica attuale: «È l’ultima ancora di salvataggio, lo dico oggi che è primo in classifica: per me farà fatica ad arrivare nelle prime quattro».

Questa dichiarazione solleva un enorme polverone. Nonostante la rosa allestita dal direttore sportivo Igli Tare sia considerata una delle più competitive del campionato, Cassano mette in dubbio la capacità di Allegri di mantenere il livello necessario per qualificarsi alla prossima Champions League. Un’analisi che prescinde dai risultati immediati e che si focalizza sulla mancanza di un gioco convincente e propositivo.

Mentre il Milan si prepara alla prossima sfida contro il Pisa, il tecnico Massimiliano Allegri si trova ancora una volta al centro di forti polemiche, con la necessità di zittire i critici non solo con le vittorie, ma anche con il miglioramento della qualità delle prestazioni in campo.