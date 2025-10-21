Connect with us

Cassano torna all'attacco su Allegri: «Quest'anno per lui è l'ultima ancora di salvataggio. Farà fatica ad arrivare...»

Allegri a Milan Tv: «Partita strana e caotica, eravamo troppo lunghi. Anche io dovrò migliorare questo aspetto»

Conferenza stampa Allegri: «Molto preoccupato a fine primo tempo ma non siamo stati presuntuosi, vi spiego perchè. Su Nkunku e il numero di giocatori a disposizione....»

Allegri a DAZN: «Ci tenevamo a vincere ma non è un'occasione persa per la classifica e vi spiego perchè. Sulla coppia di attaccanti ho un pensiero chiaro»

Allegri a Sky: «Rammaricati per il pareggio ma punto che peserà tantissimo a fine stagione. Difetti? Le cose che dobbiamo migliorare sono semplici e molto facili da leggere»

4 giorni ago

Cassano, ex calciatore del Milan tra le altre e noto opinionista, è tornato ad attaccare Massimiliano Allegri: le dichiarazioni

Antonio Cassano è tornato ad esprimere la sua opinione tranchant su Massimiliano Allegri durante la trasmissione Viva el Futbol, lanciando una previsione pessimistica sul futuro del tecnico Rossonero, nonostante l’attuale primato in classifica del Milan.

Per Cassano, la fine di un ciclo tecnico è inevitabile: “Padre tempo arriva, è arrivato per Mourinho e arriverà anche per lui”.

La sua critica non risparmia l’attuale status di Allegri, che definisce “l’ultima ancora di salvataggio” del Diavolo. Cassano ha voluto sottolineare che il suo giudizio non è influenzato dalla classifica del momento: “Lo dico oggi che è primo in classifica: per me farà fatica ad arrivare nelle prime quattro”.

Una dichiarazione forte che ignora l’attuale leadership del Milan e mette in dubbio la capacità di Allegri di mantenere la squadra ai vertici della Serie A e di centrare l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League.

