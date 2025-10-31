Milan Roma e non solo, calendario di fuoco a novembre: tre big match

Milan Roma – Un calendario di fuoco a novembre, non solo i giallorossi, ma anche il derby contro l’Inter

Sarà un novembre ad alta intensità per il Milan di Massimiliano Allegri, atteso da un calendario fitto di sfide di prestigio. I rossoneri, reduci da un buon avvio di stagione, dovranno affrontare un mese cruciale che potrebbe indirizzare in modo significativo il loro cammino in Serie A.

Il Diavolo aprirà il mese con una gara di grande fascino: Milan-Roma, in programma domenica 2 novembre a San Siro. I giallorossi di Gian Piero Gasperini rappresentano una delle squadre più in forma del campionato, con una difesa solidissima e un rendimento esterno quasi perfetto. Per i rossoneri sarà un test importante per misurare la propria crescita e confermare la competitività ai vertici della classifica.

Pochi giorni dopo, sabato 8 novembre, i ragazzi di Allegri saranno di scena al Tardini per sfidare il Parma, una formazione sempre ostica tra le mura amiche. Una trasferta da non sottovalutare, utile per mantenere ritmo e continuità in vista dei successivi impegni.

Il calendario del Diavolo si farà poi ancora più impegnativo con due scontri diretti di altissimo livello: il derby della Madonnina contro l’Inter, fissato per domenica 23 novembre allo stadio Meazza, e la sfida casalinga contro la Lazio di Maurizio Sarri (che non sta di certo vivendo una stagione entusiasmante) prevista per domenica 30 novembre. Due gare che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa alle prime posizioni e che metteranno alla prova la solidità mentale e tattica della squadra di Allegri.

Il tecnico toscano, noto per la sua esperienza e la capacità di gestire momenti delicati, dovrà dosare le energie del gruppo, alternando esperienza e freschezza. Giocatori chiave come Rafael Leão, Theo Hernández e Christian Pulisic saranno fondamentali per mantenere alto il livello di competitività in ogni match.

Con quattro partite in meno di un mese contro avversarie di primo piano, novembre si preannuncia come un crocevia cruciale per le ambizioni del Milan. Il Diavolo è pronto a lottare, con San Siro e i suoi tifosi pronti a spingerlo verso un mese da protagonista.