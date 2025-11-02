Milan Roma con tante assenze, mancheranno cinque giocatori: la situazione

Milan Roma, Allegri alle prese con assenze pesanti, ma anche Gasperini dovrà fare a meno di due giocatori!

Il big match di campionato tra il Diavolo e i Giallorossi si annuncia come una sfida ad alta tensione, ma entrambe le formazioni dovranno fare i conti con un’autentica emergenza infortuni. Le assenze pesanti in entrambe le rose costringeranno i rispettivi tecnici, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, a rivedere in maniera significativa i piani tattici, aprendo la porta a soluzioni inattese e potenziali sorprese.

Milan: Tante Assenze per Allegri

Sulla sponda dei rossoneri, il tecnico livornese Massimiliano Allegri, noto per la sua gestione pragmatica delle risorse e la meticolosa preparazione delle gare, dovrà affrontare un reparto di centrocampo e attacco decimato. L’ex Juventus Adrien Rabiot, centrocampista dinamico e fondamentale sia in fase di rottura che di costruzione, non sarà della partita. Al suo fianco mancherà anche l’ala statunitense Christian Pulisic, uno dei “pezzi da novanta” arrivati in estate, la cui velocità e tecnica palla al piede rappresentano un’arma insostituibile per l’attacco del Milan.

A peggiorare il quadro, si aggiunge l’indisponibilità di Gimenez, elemento che avrebbe potuto fornire un’alternativa preziosa nel pacchetto offensivo. Infine, sebbene sia stato convocato, il giovane Jashari non è considerato in condizione di forma ottimale per reggere i ritmi elevati del match, costringendo Allegri a spremere ulteriormente gli altri titolari. L’imperativo per il Diavolo diventa quindi riscoprire la profondità della rosa e l’efficacia dei gregari.

Roma: Gasperini Privo di Due Tasselli Cruciali

Non sorride nemmeno il collega sulla panchina della Lupa. Gian Piero Gasperini, l’allenatore piemontese celebre per il suo modulo aggressivo e la capacità di trasformare l’intensità in pericolosità offensiva, dovrà rinunciare a due elementi importanti, sebbene di natura diversa.

In difesa e sulle corsie laterali, mancherà lo spagnolo Angeliño, terzino versatile capace di agire su tutta la fascia e di garantire cross e spinta costante. La sua assenza riduce le opzioni di Gasperini per l’approccio tutta fascia che tanto ama. A centrocampo, il tecnico giallorosso non potrà contare su Evan Ferguson.