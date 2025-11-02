Connect with us

Calciomercato Milan, attenzione al futuro di Saelemaekers: nelle prossime settimane è attesa questa cosa

Milan Roma, super novità introdotta da DAZN: come seguire la sfida in TV e streaming

Milan Roma, i precedenti parlano chiaro e fanno sorridere i tifosi: nelle ultime nove gare...

Milan Roma LIVE: attesa per le formazioni ufficiali della sfida di San Siro

Milan Roma, pullman dei rossoneri arrivato a San Siro: si avvicina il match contro i giallorossi – VIDEO

3 secondi ago

pullman milanfrosinone

Milan Roma, il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è arrivato da pochi minuti a San Siro: si avvicina il match coi giallorossi

Il Milan è arrivato a San Siro a bordo del pullman della squadra, pronto per affrontare la Roma nel big match serale della 10ª giornata di Serie A.

La partita, in programma tra poco più di un’ora, ha un’importanza cruciale anche per gli ospiti. La Roma, infatti, ha la possibilità di portarsi in vetta solitaria alla classifica, sfruttando il pareggio del Napoli ottenuto ieri.

I rossoneri, pur colpiti da «alcune defezioni» (come gli infortunati Pulisic, Rabiot e Giménez), contano anche su «ritorni importanti tra i convocati», come Fikayo Tomori. La squadra di Allegri scenderà in campo davanti al proprio pubblico per difendere le proprie ambizioni di alta classifica.

