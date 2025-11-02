News
Milan Roma, pullman dei rossoneri arrivato a San Siro: si avvicina il match contro i giallorossi – VIDEO
Milan Roma, il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è arrivato da pochi minuti a San Siro: si avvicina il match coi giallorossi
Il Milan è arrivato a San Siro a bordo del pullman della squadra, pronto per affrontare la Roma nel big match serale della 10ª giornata di Serie A.
La partita, in programma tra poco più di un’ora, ha un’importanza cruciale anche per gli ospiti. La Roma, infatti, ha la possibilità di portarsi in vetta solitaria alla classifica, sfruttando il pareggio del Napoli ottenuto ieri.
L’arrivo del pullman del #Milan a San Siro 🏟️ pic.twitter.com/G6jt4R79z8
— Milan News 24 (@Milannews24_com) November 2, 2025
I rossoneri, pur colpiti da «alcune defezioni» (come gli infortunati Pulisic, Rabiot e Giménez), contano anche su «ritorni importanti tra i convocati», come Fikayo Tomori. La squadra di Allegri scenderà in campo davanti al proprio pubblico per difendere le proprie ambizioni di alta classifica.