Connect with us

News

Milan Roma, Allegri oltre l'emergenza: decisa la coppia d'attacco, prime prove a Milanello e risposte assolutamente positive

News

Furlani fa felice Allegri: AD al lavoro, loro due possono rimanere a Milanello durante la prossima sosta per le Nazionali

News

Infortunio Leao, portoghese assente con la Roma? Fastidio persistente e prossime ore decisive. Cosa filtra

News

Nkunku titolare in Milan Roma? Allegri ha già sciolto le riserve, francese avvisato a Milanello. Ecco con chi farà coppia

News

Modric, il Milan sulle spalle. Il croato costretto agli straordinari senza Pulisic e Rabiot. L'ex Real Madrid titolare anche contro la Roma

News

Milan Roma, Allegri oltre l’emergenza: decisa la coppia d’attacco, prime prove a Milanello e risposte assolutamente positive

Milan news 24

Published

19 minuti ago

on

By

Allegri

Milan Roma, Massimiliano Allegri va oltre l’emergenza e ha già scelto la coppia d’attacco: a San Siro toccherà a Loftus-Cheek e Nkunku

Il Milan si prepara ad affrontare la Roma in piena emergenza nel reparto offensivo. Christian Pulisic è atteso al rientro soltanto l’«8 novembre a Parma», lasciando un vuoto importante.

Nel frattempo, anche Rafael Leão e Santiago Giménez hanno continuato ad allenarsi in modo differenziato a Milanello a causa dei rispettivi problemi all’anca e alla caviglia. La Gazzetta dello Sport riferisce che, nonostante le speranze di Massimiliano Allegri di recuperare almeno Leão per la panchina, si procede verso una soluzione d’emergenza.

Milan Roma, tocca a Loftus-Cheek e Nkunku

Al momento, la tendenza è per un’«inedita coppia d’attacco» formata da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku.

Allegri è restio a rischiare il portoghese dal primo minuto a causa dell’«infiammazione all’anca». Per questo, Loftus-Cheek è il «favorito per partire dall’inizio alle spalle di Nkunku». Per l’attaccante francese, questo rappresenterebbe l’«esordio da titolare in Serie A».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.