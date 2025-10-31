Infortunio Leao, portoghese assente con la Roma? Fastidio persistente e prossime ore decisive. Cosa filtra

Infortunio Leao, il portoghese è in dubbio per la sfida di domenica sera a San Siro contro la Roma: Allegri spera di portarlo in panchina

La notizia che tiene in apprensione i tifosi del Milan è riportata in prima pagina dal Corriere della Sera: «Leao non si allena col resto del gruppo: in dubbio per la Roma domenica sera».

Il quotidiano spiega che Rafael Leão ha svolto una sessione di allenamento personalizzata a Milanello, costretto ai margini del gruppo a causa di un’«infiammazione all’anca». Per questo motivo, la sua presenza per la cruciale gara di domenica sera a San Siro contro la Roma è da considerarsi «in forse».

La speranza, tanto della dirigenza quanto dei tifosi, è che Massimiliano Allegri riesca almeno a recuperare l’esterno portoghese per un posto in «panchina», in modo da poterlo utilizzare in caso di necessità o a partita in corso.

Infortunio Leao, Giménez e Tomori: altri dubbi pesanti

La situazione non migliora guardando gli altri infortunati del reparto offensivo. Lo stesso tentativo di recupero vale per Santiago Giménez, che è alle prese con un fastidioso «problema alla caviglia» e ha seguito un percorso simile di allenamento individuale.

Ancora «più difficile» si preannuncia, invece, la presenza tra i convocati del difensore Fikayo Tomori. Il centrale inglese, che si è infortunato al ginocchio durante l’ultima partita di campionato contro l’Atalanta (ricordando che lamenta anche un ematoma alla coscia), è considerato il maggior rischio di assenza totale, lasciando la difesa rossonera in forte emergenza.