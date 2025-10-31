Connect with us

News

Infortunio Leao, portoghese assente con la Roma? Fastidio persistente e prossime ore decisive. Cosa filtra

News

Nkunku titolare in Milan Roma? Allegri ha già sciolto le riserve, francese avvisato a Milanello. Ecco con chi farà coppia

News

Modric, il Milan sulle spalle. Il croato costretto agli straordinari senza Pulisic e Rabiot. L'ex Real Madrid titolare anche contro la Roma

Calciomercato News

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Sucic! Rossoneri beffati dall'Inter, la ricostruzione del colpo sfumato

News

Tomori, retroscena sulle condizioni del difensore inglese: non solo un fastidio al ginocchio, rossoneri in ansia

News

Infortunio Leao, portoghese assente con la Roma? Fastidio persistente e prossime ore decisive. Cosa filtra

Milan news 24

Published

12 minuti ago

on

By

Leao

Infortunio Leao, il portoghese è in dubbio per la sfida di domenica sera a San Siro contro la Roma: Allegri spera di portarlo in panchina

La notizia che tiene in apprensione i tifosi del Milan è riportata in prima pagina dal Corriere della Sera: «Leao non si allena col resto del gruppo: in dubbio per la Roma domenica sera».

Il quotidiano spiega che Rafael Leão ha svolto una sessione di allenamento personalizzata a Milanello, costretto ai margini del gruppo a causa di un’«infiammazione all’anca». Per questo motivo, la sua presenza per la cruciale gara di domenica sera a San Siro contro la Roma è da considerarsi «in forse».

La speranza, tanto della dirigenza quanto dei tifosi, è che Massimiliano Allegri riesca almeno a recuperare l’esterno portoghese per un posto in «panchina», in modo da poterlo utilizzare in caso di necessità o a partita in corso.

Infortunio Leao, Giménez e Tomori: altri dubbi pesanti

La situazione non migliora guardando gli altri infortunati del reparto offensivo. Lo stesso tentativo di recupero vale per Santiago Giménez, che è alle prese con un fastidioso «problema alla caviglia» e ha seguito un percorso simile di allenamento individuale.

Ancora «più difficile» si preannuncia, invece, la presenza tra i convocati del difensore Fikayo Tomori. Il centrale inglese, che si è infortunato al ginocchio durante l’ultima partita di campionato contro l’Atalanta (ricordando che lamenta anche un ematoma alla coscia), è considerato il maggior rischio di assenza totale, lasciando la difesa rossonera in forte emergenza.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.