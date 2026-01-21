Milan Roma, Allegri ha già le idee chiare: c’è una certezza di formazione. Giocherà domenica!

Milan Roma, per mister Allegri c’è già una certezza di formazione, il calciatore scenderà in campo dal primo minuto

Il calendario di Serie A mette nel mirino uno degli appuntamenti più attesi e delicati della stagione. Domenica prossima, lo Stadio Olimpico sarà il teatro della sfida tra la Roma e il Milan, una gara che promette scintille e che mette di fronte due filosofie calcistiche profondamente diverse, ma ugualmente ambiziose.

La sfida tattica tra Allegri e Gasperini

Sulla panchina dei padroni di casa siede Gian Piero Gasperini, l’esperto tecnico piemontese celebre per il suo calcio uomo a uomo e per la capacità di trasformare le proprie squadre in macchine da gol, ritmo asfissiante. La formazione giallorossa è oggi considerata una delle compagini più ostiche dell’intero campionato, capace di mettere in difficoltà chiunque grazie a una condizione atletica invidiabile.

Dall’altra parte, i rossoneri sono guidati da Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano plurititolato che fa della gestione dei momenti della partita e della solidità tattica i suoi punti di forza. Per il mister del Diavolo, la trasferta nella Capitale rappresenta un esame fondamentale per consolidare le ambizioni di alta classifica della squadra meneghina.

Il ritorno del “Maestro”: Luka Modric dal primo minuto

La notizia più importante per il club di via Aldo Rossi riguarda però il campo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Allegri ha finalmente una certezza granitica: il ritorno nell’undici titolare di Luka Modric. Il fuoriclasse croato, Pallone d’Oro e regista dal talento infinito capace di dettare i tempi di gioco come pochi altri nella storia del calcio, è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo.

Dopo aver goduto di un turno di riposo parziale nella sfida contro il Lecce — dove è stato impiegato solo per una manciata di minuti nel finale per gestire le energie — il croato ha ricaricato le pile. La sua presenza è ritenuta fondamentale per scardinare la difesa della Roma e dare qualità alla manovra del Diavolo.

Obiettivo tre punti per i rossoneri

Con Modric nuovamente al comando delle operazioni, i rossoneri puntano a espugnare l’Olimpico per dare un segnale forte al campionato. La capacità del croato di leggere le linee di passaggio sarà l’arma in più per contrastare il pressing furioso degli uomini di Gasperini. In un match che si preannuncia equilibrato, la classe del numero dieci potrebbe essere il fattore decisivo per spostare l’ago della bilancia a favore della squadra ospite.