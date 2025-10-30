Milan Roma, Massimiliano Allegri si gioca la carta Loftus-Cheek? Il tecnico sta pensando a… Ultimissime notizie sui rossoneri

Massimiliano Allegri deve fare i conti con diversi interrogativi che attanagliano la formazione del Milan in vista del big match di domenica sera contro la Roma capolista di Gian Piero Gasperini. La sfida di San Siro è fondamentale, ma l’infermeria e la condizione fisica precaria di alcuni elementi chiave preoccupano l’allenatore e il DS Igli Tare.

Il problema maggiore riguarda l’attacco. Sia Rafael Leao che Santiago Gimenez sono usciti dal campo con evidenti acciacchi dopo il pareggio infrasettimanale alla New Balance Arena contro l’Atalanta. Le loro condizioni fisiche attuali mettono in forte dubbio la loro disponibilità per la gara contro i giallorossi, costringendo Allegri a studiare soluzioni d’emergenza o, quantomeno, alternative credibili.

In un contesto di incertezza, l’opzione più immediata e logica per sostituire uno dei due, o entrambi, porta il nome di Christopher Nkunku. L’attaccante francese rappresenta la risorsa più naturale in termini di ruolo e qualità tecniche per non alterare troppo l’assetto offensivo della squadra.

Tuttavia, come riportato questa mattina da Tuttosport, il vero nome a sorpresa in lizza per un ruolo da protagonista è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il quotidiano sportivo ha parlato di lui come il «Loftus-Cheek jolly doc», in virtù delle sue recenti prestazioni. L’inglese si è dimostrato essere il più pimpante e, soprattutto, il più pericoloso tra i quattro giocatori che hanno affrontato l’Atalanta di Ivan Juric martedì sera.

L’idea sarebbe quella di sfruttare la sua potenza fisica e la sua progressione in una posizione più avanzata o ibrida, magari sacrificando un uomo di fascia o un centrocampista per dare più imprevedibilità alla manovra offensiva. La sua candidatura è forte e, in caso di forfait di Leao e/o Gimenez, la mossa di puntare su Loftus-Cheek potrebbe rivelarsi la chiave tattica a sorpresa scelta da Allegri per sorprendere la Roma e cercare di strappare i tre punti a San Siro. La decisione finale arriverà solo dopo l’allenamento di rifinitura, ma l’ipotesi è concreta.