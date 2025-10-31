Milan Roma, svolta a Milanello: Allegri ha sciolto le riserve, a San Siro toccherà a loro. Ultime

Connect with us

Milan Roma, arriva la svolta a Milanello: Massimiliano Allegri è pronto a lanciare la coppia Leao-Nkunku contro i giallorossi

Le notizie in casa Milan continuano a evolvere in vista del delicato big match di San Siro contro la Roma. Sebbene fino a ieri le condizioni di Rafael Leão (alle prese con un’infiammazione all’anca) e la sua disponibilità fossero in forte dubbio, ora sembra aprirsi uno scenario diverso.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Di Marzio, l’orientamento di Massimiliano Allegri propende per il recupero e l’utilizzo immediato dell’esterno portoghese: «L’intenzione di Allegri sarebbe quella di schierare Leao con Nkunku al suo fianco».

Milan Roma, le scelte tattiche e il ruolo di Loftus-Cheek

Qualora la coppia d’attacco «Leao-Nkunku dovesse essere confermata come coppia titolare», si innescherebbe un meccanismo che ridefinirebbe l’assetto del centrocampo rossonero.

In questo caso, Ruben Loftus-Cheek – che in assenza di Leão era stato indicato come partner d’attacco di Nkunku – non verrebbe avanzato. Al contrario, l’inglese «dovrebbe arretrare a centrocampo e prendere il posto di Ricci».

Questa scelta tattica permetterebbe ad Allegri di disporre della qualità e della fisicità di Loftus-Cheek in una zona nevralgica del campo, garantendo al contempo l’imprevedibilità e la potenza di Leão in fase offensiva.

Il ritorno di Leão al fianco di Christopher Nkunku (che farebbe il suo esordio da titolare in Serie A) è un segnale forte lanciato da Allegri alla squadra e all’ambiente, in cerca di una prestazione convincente contro la capolista in una delle partite più complesse della stagione.

