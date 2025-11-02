Milan Roma, Allegri ha sciolto le riserve: attacco definito, giocheranno loro contro la squadra di Gasperini. Ultime

Milan Roma, Massimiliano Allegri ha deciso: contro la Roma a San Siro giocherà la coppia Leao-Nkunku. Prima da titolare per il francese

L’emergenza infortuni in casa Milan continua, costringendo il tecnico Massimiliano Allegri a scelte obbligate per il big match di questa sera contro la Roma.

Il Milan dovrà fare a meno di Santiago Giménez, che ha dato forfait per la sfida. L’attaccante messicano è bloccato da un «problema alla caviglia che si porta dietro da un po’ di tempo» e che si è «riacutizzato martedì sera in occasione dell’infrasettimanale contro l’Atalanta».

Milan Roma, attacco inedito e quasi obbligato

A causa delle varie indisponibilità, Allegri proporrà contro il rivale Gasperini un duo d’attacco completamente inedito e «quasi obbligato».

Al fianco di Rafael Leão, anch’egli non al 100% per via di un’infiammazione all’anca, ci sarà Christopher Nkunku. Per il francese si tratta di un esordio cruciale: sarà la prima volta da titolare in Serie A da quando è arrivato in rossonero.

Questa combinazione inedita vedrà Nkunku agire probabilmente come falso nove o seconda punta di movimento, offrendo ad Allegri una soluzione più agile ma meno fisica in assenza di un centravanti di ruolo. Per Nkunku, si tratta di un’opportunità fondamentale per dimostrare il suo valore dopo un avvio di stagione condizionato dai problemi fisici, come già analizzato dalla stampa sportiva.