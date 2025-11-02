Milan Roma, Allegri contro Gasperini: solo dietro Conte. Sfida da ingaggi pesanti

Milan Roma: una sfida tra ingaggi pesanti! Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini vengono solamente dopo Antonio Conte

L’attesa per la sfida tra Milan e Roma non è legata solo al campo e alla posta in palio per la classifica, ma anche al confronto tra i due allenatori, due dei tecnici più esperti e, soprattutto, più pagati dell’intera Serie A. Sulla panchina del Diavolo siede Massimiliano Allegri, lo stratega livornese tornato in rossonero per riportare il club ai vertici del calcio italiano. Dall’altra parte, per la Lupa, c’è Gian Piero Gasperini, l’artigiano del gioco offensivo e maestro della tattica che ha sposato il progetto capitolino.

I due non condividono solo una lunga militanza in massima serie, ma anche la cima della classifica degli stipendi.

Ingaggi da Vertice: Secondi Solo ad Antonio Conte

Secondo le ultime rilevazioni sul monte ingaggi dei tecnici della Serie A, Allegri e Gasperini si posizionano appaiati al secondo posto tra gli allenatori più remunerati del campionato. Entrambi percepiscono un ingaggio che si attesta sui 5 milioni di euro netti a stagione (cifra spesso incrementata da ricchi bonus legati al raggiungimento di obiettivi come la Champions League o la vittoria di titoli).

Queste cifre stellari li collocano immediatamente alle spalle del solo Antonio Conte, l’ex CT della Nazionale e maestro di tattica, che guida la classifica del paperoni della panchina grazie all’accordo siglato con il Napoli, club che gli garantisce uno stipendio di base superiore.

Il fatto che due figure così rilevanti siano al vertice della classifica degli stipendi sottolinea l’importanza che le rispettive società, il Milan e la Roma, attribuiscono alla guida tecnica per la realizzazione dei loro ambiziosi progetti. L’investimento sui due “decani” è un chiaro segnale della volontà di competere immediatamente per il vertice.

L’Esperienza Che Vale Oro

In un calcio sempre più votato alla rapidità e al cambiamento, l’investimento su Allegri e Gasperini premia la loro provata esperienza e l’abilità di gestire spogliatoi complessi e momenti di pressione. Il loro confronto in Milan-Roma non è, quindi, solo una questione di tre punti, ma una vetrina per i due allenatori che, con stipendi da top player, portano in campo l’enorme valore della longevità e della capacità di vincere nel calcio italiano.