Milan Roma, Allegri in estrema emergenza: tra assenze, giocatori in forse e situazioni da valutare

Milan Roma, Massimiliano Allegri con diversi dubbi di formazione in vista del match di domenica sera

L’infermeria del Milan si conferma un cantiere aperto, gettando lunghe ombre sulla preparazione al cruciale scontro al vertice della decima giornata di Serie A. Domenica sera, alle 20:45, a San Siro, i rossoneri ospiteranno la Roma in un big match che, per la squadra guidata dal tecnico livornese Massimiliano Allegri, si preannuncia più che una battaglia sportiva, una vera e propria impresa a causa delle numerose e pesanti assenze.

Emergenza Titolari: possibili sei assenze pesanti per il Diavolo

La situazione degli infortunati per il Diavolo è critica. Allegri rischia di dover rinunciare a ben sei potenziali titolari, complicando notevolmente la formazione anti-Roma. Tra i nomi illustri fermi ai box o in forte dubbio figurano il difensore centrale inglese Fikayo Tomori (ematoma alla coscia), il centrocampista francese di sostanza Adrien Rabiot (lesione al soleo), l’ala americana di talento Christian Pulisic (lesione di basso grado al flessore), e l’esterno sinistro portoghese Rafael Leao (fastidio all’anca, ma oggi si è allenato in gruppo e quindi dovrebbe farcela), il cui apporto offensivo è fondamentale per i milanisti.

Anche l’esterno difensivo Pervis Estupiñan (rientrato ieri in gruppo dopo un problema alla caviglia) e il giovane attaccante promettente Santiago Gimenez (fastidio alla caviglia) sono sulla lista dei “malati”.

Le Ultime Notizie dall’Infermeria Rossonera

Per fortuna di Allegri e dei tifosi, arrivano segnali di speranza per alcuni elementi. In particolare, Pervis Estupiñan, il terzino ecuadoriano, è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e la sua presenza in campo contro i giallorossi appare sempre più probabile. La sua disponibilità darebbe un minimo di respiro alle scelte difensive dell’allenatore.

La situazione rimane invece più incerta per Rafael Leao, l’uomo copertina dei rossoneri, e per Santiago Gimenez: entrambi verranno valutati giorno per giorno dallo staff medico. Il loro impiego, soprattutto quello di Leao, sarà oggetto di un’attenta valutazione finale, con l’opzione di una panchina iniziale o di un impiego limitato per non rischiare ricadute.

L’emergenza costringe Allegri a reinventare la sua formazione in un momento cruciale del campionato. L’abilità e la sagacia tattica del mister saranno decisive per superare l’ostacolo Roma e mantenere alte le ambizioni del club.