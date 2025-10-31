Infortunio Pulisic, verso Milan Roma la scelta sembra presa! Le ultimissime sul club rossonero e tutti gli aggiornamenti

Buone notizie in casa rossonera: Adrien Rabiot e Christian Pulisic sono pronti a tornare in campo prima del previsto in casa Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due protagonisti del Diavolo potrebbero essere convocati già per la sfida dell’8 novembre contro il Parma, anticipando così il loro rientro di oltre due settimane rispetto alle previsioni iniziali, che fissavano il recupero per il 23 novembre, in occasione del derby contro l’Inter.

Le condizioni di Adrien Rabiot

Il centrocampista francese, Adrien Rabiot, pedina fondamentale nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri, aveva riportato una lesione al soleo del polpaccio sinistro durante la gara della sua Francia contro l’Azerbaigian. Un infortunio che, inizialmente, sembrava destinato a tenerlo lontano dai campi per quasi un mese. Tuttavia, i progressi del mediano ex Juventus sono stati superiori alle aspettative: Rabiot ha intensificato il lavoro personalizzato a Milanello e, nelle ultime sedute, ha iniziato a riaggregarsi gradualmente al gruppo.

Christian Pulisic accelera il recupero

Discorso simile per Christian Pulisic, esterno d’attacco statunitense, uno dei protagonisti più brillanti di questa prima parte di stagione. L’ex Chelsea aveva subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia. Nonostante il problema muscolare, l’americano ha bruciato le tappe del recupero: già nei giorni scorsi ha ripreso a correre sul campo e ha risposto bene ai carichi di lavoro.

Secondo le ultime indiscrezioni, Pulisic sarebbe potuto andare in panchina già contro la Roma, ma lo staff tecnico ha scelto la via della prudenza, preferendo rimandare il suo impiego alla trasferta di Parma, dove dovrebbe tornare a disposizione di Allegri.

Allegri e Tare sorridono

Il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, tornato alla guida dei rossoneri per riportare equilibrio e solidità, può finalmente contare su due pedine chiave del suo progetto tattico. Anche il nuovo direttore sportivo Igli Tare vede con soddisfazione i progressi dei due giocatori, simbolo della nuova era milanista.

Un doppio rientro che regala fiducia al Diavolo, atteso da settimane cruciali per la corsa in Serie A e in Champions League.