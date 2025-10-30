Milan Roma, Allegri deve decidere sulla fascia sinistra: aperto il ballottaggio

Milan Roma, Allegri recupera Estupinan ma tiene aperto il ballottaggio con Davide Bartesaghi: chi contro i giallorossi? Ultime

Il Milan ha rallentato in campionato con i due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta, un momento che ha permesso al Napoli il sorpasso in vetta. Le tante assenze per infortuni hanno penalizzato oltremodo una rosa già corta. Domenica a San Siro arriva una Roma galvanizzata e Massimiliano Allegri dovrà rinunciare, per la quarta gara consecutiva, a due pedine fondamentali come Rabiot e Pulisic.

Arriva però una buona notizia: recupera Estupiñán dopo la distorsione alla caviglia sinistra.

Milan Roma, dubbio mancino e crescita di Bartesaghi

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Estupiñán tornerà a lavorare in gruppo domani dopo quasi due settimane di assenza. Il laterale ex Brighton «ci sarà con la Roma anche se dovrebbe rimanere in panchina, almeno inizialmente». Allegri e il suo staff non vogliono rischiare nulla, per questo il ballottaggio con Davide Bartesaghi sarà aperto fino a poche ore dalla gara.

Lo stop di Estupiñán ha permesso a Bartesaghi di prendersi la scena con «diverse prestazioni decisamente importanti». Il canterano rossonero vanta percentuali molto alte sia nei passaggi accurati (84%) che nei duelli vinti (54%). Il classe 2005 ha affrontato avversari di livello (Conceiçao, Dodo, Zappacosta/Bellanova) «senza mai perdere la bussola». Dalla sfida contro l’Atalanta emerge un dato interessante: Bartesaghi è il migliore della partita nella «ricerca di linee di passaggio verticali» che superino le pressioni avversarie.

Evoluzione tattica futura

Bartesaghi è una «piccola creatura di Allegri». Al tecnico toscano va attribuita la paternità della scelta di puntare sul prodotto del settore giovanile. Allegri ha intravisto subito «qualità importanti, da Milan». Nel 3-5-2 Bartesaghi gioca già da esterno a sinistra, ma per il futuro è possibile intravedere anche un utilizzo più «basso», da braccetto nella difesa a tre. Questa soluzione tattica, che non è prevista a breve, darebbe al Milan «più qualità in fase di prima impostazione», dato che Davide ha un piede migliore rispetto a Tomori e Pavlovic.