Milan Roma 1-0, rossoneri in vantaggio a fine primo tempo: basta un tiro in porta fino ad ora. Le ultimissime notizie

Milano — Si chiude il primo tempo del big match tra Milan e Roma con il risultato di 1-0 a favore dei rossoneri, una frazione di gioco che ha premiato il cinismo del Milan di Massimiliano Allegri e la straordinaria giocata di Rafael Leão, a discapito di una Roma che ha sprecato l’incredibile.

Il gol che decide provvisoriamente l’incontro è arrivato al trentanovesimo minuto: un’azione fulminea e travolgente di Leão, che con un dribbling degno del suo talento ha messo in porta Pavlović per il tap-in vincente. Un lampo a ciel sereno in un match che fino a quel momento aveva visto i giallorossi esercitare una netta superiorità in fase di creazione.

La squadra di Gasperini ha dominato il possesso palla e soprattutto la produzione offensiva, creando un numero impressionante di occasioni da gol limpide che hanno fatto gridare allo spreco. Il protagonista in negativo sotto porta è stato Paulo Dybala, che ha avuto sul piede almeno due o tre palle gol nette. La Joya ha mancato di precisione in due conclusioni dal limite e non è riuscito a finalizzare una manovra ben orchestrata, trovando in un’occasione la risposta decisa di Maignan, il vero baluardo rossonero.

L’ultimo, e forse più clamoroso, errore del primo tempo porta la firma di Fofana. Pochi istanti prima del duplice fischio, il centrocampista romanista si è trovato in una posizione favorevolissima per pareggiare i conti, ma la sua conclusione, debole e imprecisa, è stata facile preda della difesa milanista, spegnendo le ultime speranze giallorosse di andare al riposo sull’uno a uno.

Il Milan rientra negli spogliatoi in vantaggio pur avendo concesso troppo, mentre la Roma deve assolutamente ritrovare la lucidità sotto porta per non pagare il prezzo salato del mancato cinismo in una sfida cruciale.