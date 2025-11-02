Connect with us

News

Milan Roma 1-0, rossoneri in vantaggio a fine primo tempo: basta un tiro in porta fino ad ora

News

Gol Pavlovic, il Milan sblocca clamorosamente la sfida: super azione di Leao

News

Verona Inter, fa discutere il video in cui due giornalisti esultano negli studi di Sky per il gol nerazzurro: la presa di posizione di Ferri

News

Milan Roma, Gasperini e Allegri si lasciano andare ad un abbraccio commovente per Galeone: la ricostruzione

News

Milan Roma 1-0 LIVE: finisce il primo tempo

News

Milan Roma 1-0, rossoneri in vantaggio a fine primo tempo: basta un tiro in porta fino ad ora

Milan news 24

Published

12 minuti ago

on

By

Pavlovic

Milan Roma 1-0, rossoneri in vantaggio a fine primo tempo: basta un tiro in porta fino ad ora. Le ultimissime notizie

MilanoSi chiude il primo tempo del big match tra Milan e Roma con il risultato di 1-0 a favore dei rossoneri, una frazione di gioco che ha premiato il cinismo del Milan di Massimiliano Allegri e la straordinaria giocata di Rafael Leão, a discapito di una Roma che ha sprecato l’incredibile.

Il gol che decide provvisoriamente l’incontro è arrivato al trentanovesimo minuto: un’azione fulminea e travolgente di Leão, che con un dribbling degno del suo talento ha messo in porta Pavlović per il tap-in vincente. Un lampo a ciel sereno in un match che fino a quel momento aveva visto i giallorossi esercitare una netta superiorità in fase di creazione.

La squadra di Gasperini ha dominato il possesso palla e soprattutto la produzione offensiva, creando un numero impressionante di occasioni da gol limpide che hanno fatto gridare allo spreco. Il protagonista in negativo sotto porta è stato Paulo Dybala, che ha avuto sul piede almeno due o tre palle gol nette. La Joya ha mancato di precisione in due conclusioni dal limite e non è riuscito a finalizzare una manovra ben orchestrata, trovando in un’occasione la risposta decisa di Maignan, il vero baluardo rossonero.

L’ultimo, e forse più clamoroso, errore del primo tempo porta la firma di Fofana. Pochi istanti prima del duplice fischio, il centrocampista romanista si è trovato in una posizione favorevolissima per pareggiare i conti, ma la sua conclusione, debole e imprecisa, è stata facile preda della difesa milanista, spegnendo le ultime speranze giallorosse di andare al riposo sull’uno a uno.

Il Milan rientra negli spogliatoi in vantaggio pur avendo concesso troppo, mentre la Roma deve assolutamente ritrovare la lucidità sotto porta per non pagare il prezzo salato del mancato cinismo in una sfida cruciale.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.