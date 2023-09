Milan, Pioli innovatore: la rivoluzione ispirata da...Guardiola

Il Milan nelle prime tre giornate di Serie A 2023-24 ha fatto 9 punti su 9. Merito anche di una rivoluzione tattica di Pioli, ispirata da…Guardiola

Calabria in regia e la coppia Reijnders-Loftus Cheek per attaccare in 5. Sono queste le nuove scelte tattiche del nuovo Milan targato Stefano Pioli.

In queste prime tre giornate di campionato i rossoneri hanno ottenuto 9 punti sui 9 disponibili battendo in ordine: Bologna, Torino e Roma. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, merito anche delle scelte dell’allenatore rossonero che ha proposto anche grazie agli arrivi dal mercato un’ulteriore evoluzione tattica della squadra.

All’Olimpico i rossoneri hanno stupito gli avversari con Calabria regista aggiunto. Una mossa ispirata da Guardiola che spesso ha affidato quel ruolo a Stones. Gli inserimenti di Reijnders e Loftus Cheek ricordano quelli di Gundogan e De Bruyne, sostenuti da esterni larghissimi come Leao e Pulisic al pari di Foden e Bernando Silva. Al conto va aggiunto Theo Hernandez che sceglie in base al momento se spingere o restare dietro per coprire le incursioni di Leao. Ora c’è il derby: Pioli prepara le sue mosse ispirato da Pep.