Milan, i rinnovi di Leao e Bennacer in sospeso: ci pensa la nuova proprietà. Entrambi vogliono restare rossoneri

Gli annunci per i rinnovi di Leao e Bennacer non sono in arrivo. Ma secondo La Gazzetta dello Sport non c’è nessun allarme in tal senso: entrambi hanno già manifestato l’intenzione di proseguire col Milan.

Ma sarà la nuova proprietà eventualmente a siglare i rinnovi di entrambi i giocatori.