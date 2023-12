Milan Rennes: i francesi perdono un big sul mercato? Lo scenario

Il Milan a febbraio sfiderà il Rennes negli spareggi di Europa League. In vista del match i francesi potrebbero perdere un big sul mercato

come riportato dall’ Equipe si tratterebbe di Matic. Nello specifico, spiega il quotidiano, che l’esonero di Bruno Genesio avrebbe influito parecchio nella serenità di Matic al Rennes. Era stato proprio l’allenatore, insieme al DS Florian Maurice (anche lui ai margini del progetto), a volerlo fortemente in squadra. Inoltre, la scuola di formazione internazionale per i suoi tre figli ora non è più in vigore, rispetto a quanto gli era stato promesso. Di conseguenza, anche l’intenzione di Nemanja Matic di rispettare i restanti due anni di contratto verrebbe meno adesso. Il centrocampista sta seriamente valutando l’addio al Rennes.