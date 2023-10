Milan, nel mirino un record che resiste da 11 anni: il dato sull’attacco

Il Milan può contare su attaccanti di assoluto livello sia per il campionato, sia per la Champions. Un record nel mirino

Il Milan può contare su attaccanti di assoluto livello sia per il campionato, sia per la Champions. Un record nel mirino evidenziato dal Corriere dello Sport:

Tre attaccanti in doppia cifra in campionato, al Milan non succede da undici anni con Pazzini, El Shaarawy e Balotelli. Da allora il reparto si è sempre fermato a due giocatori al massimo. Ora con Leão e Giroud, ma anche con Okafor e Pulisic, la doppia cifra per tre torna ad essere un obiettivo significativo.