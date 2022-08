Milan, Rebic e Brahim Diaz si ribellano: cambiano le gerarchie? Dovevano far spazio ai nuovi e invece…

Come sottolinea Tuttosport sono stati Rebic e Brahim Diaz, predestinati a lasciare spazio ai nuovi arrivi, a guidare il Milan nell’esordio vincente con l’Udinese.

Origi ha il fisico per consentire a Pioli un gioco diverso, De Ketelaere è già l’idolo della curva ma per battere l’Udinese in rimonta sono stati decisivi i due giocatori messi in discussione. Ma la “ribellione” di Rebic e Brahim Diaz costringerà Pioli a scelte oculate.