Questa notte il Milan affronterà il Real Madrid in amichevole nella prima gara della tournée negli USA: ecco dove vederla

Dopo la sgambata con il Lumezzane, il Milan affronterà questa notte il Real Madrid nella prima delle tre amichevoli della tournée in USA.

Il match in programma alle 4 – ore italiane – del 24 luglio sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale 201 e in streaming da Dazn, SkyGo e Now.