Milan: Rangnick conferma di aver avuto contatti con il club rossonero

Ralf Rangnick conferma le voci di mercato sulla possibilità di giungere in rossonero nella prossima stagione

Ralf Rangnick conferma di aver avuto contatti con il club rossonero in queste settimane tramite il suo agente, lo riferisce Sport Bild, che lascia un indizio sul suo possibile arrivo in Italia: «Nel calcio non si può escludere niente»

Il futuro in rossonero del tedesco sarebbe quasi scontato, ma bisognerebbe capire in quale ruolo andrebbe ad operare. Al momento Rangnick sarebbe in pole per sostituire Stefano Pioli, ma non sarebbe da escludere la pista manageriale, con la conferma del tecnico parmense sulla panchina del Milan nella prossima stagione.