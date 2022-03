Milan quarto nella classifica del girone di ritorno. Il Napoli, avversario di domenica, è invece in testa

Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti in questo girone di ritorno in Serie A TIM (18 punti in otto partite), il Milan è quarto in questo parziale (15 punti in otto gare); gli azzurri avevano iniziato questo girone d’andata con otto vittorie nelle prime otto, seguiti proprio dai rossoneri in classifica (sette vittorie, un pareggio).