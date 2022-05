Milan, quale atmosfera nello spogliatoio? Il racconto di Pioli

Stefano Pioli ha voluto rassicurare tutti sull’atmosfera all’interno dello spogliatoio del Milan: le dichiarazioni del tecnico

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, Stefano Pioli ha spiegato:

«Vi sembrerà strano, ma ho percepito solamente una piccola percentuale di attenzione in più, che è molto positivo. Per il resto la stessa attenzione, gli stessi sorrisi tra di loro, la stessa voglia di lavorare. Non c’è stato bisogno di un mio intervento fino ad oggi, poi vedremo domani».

