Milan: pronto il blitz per Giroud, su di lui anche due club europei

Dopo la Champions, il Milan è pronto ad accaparrarsi Olivier Giroud. Nei prossimi giorni pronto il blitz per anticipare la concorrenza

Il Milan, dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, è pronto a fare sul serio in ottica mercato (in entrata). Stando infatti a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi sarebbe pronto ad affondare il colpo per Olivier Giroud, attaccante in forza al Chelsea.

Sul giocatore, però, ci sarebbe forte concorrenza della Lazio e di due club europei. I rossoneri sarebbero comunque in prima fila per assicurarsi le prestazione dell’attaccante francese.