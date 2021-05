Giroud, derby Milan Inter per lui. Ecco perché Maldini lo segue

Olivier Giroud è un obiettivo del Milan per la prossima stagione. Sull’attaccante francese c’è però anche l’Inter

L’edizione odierna di Tuttosport rilancia il nome di Olivier Giroud in chiave Milan, l’attaccante francese rappresenterebbe quel connubio di potenza fisica ed esperienza che farebbe al caso della squadra di Pioli per sopperire alle (frequenti) assenze del quarantenne Ibrahimovic.

Forte fisicamente e dotato di un ottimo senso della posizione – scrive Tuttosport – il francese sa giocare con e per la squadra, e andrebbe a inserire in un contesto tecnico già rodato. In scadenza di contratto con il Chelsea nel prossimo giugno, l’ostacolo più grande per il Milan sarebbe rappresentato – più che dallo stipendio non inferiore ai 3,5 milioni – dalla concorrenza dell’Inter alla ricerca a sua volta di un vice-Lukaku.