Milan Primavera: presenti Paolo Maldini e Maurizio Ganz al Vismara

Milan Primavera: Paolo Maldini e Maurizio Ganz erano presenti oggi al Centro Sportivo Vismara per assistere al match contro…

Questo pomeriggio il Milan Primavera ha liquidato il Bologna 4-2, portandosi a quota 38 punti in classifica ad un solo punto dalla zona play off, occupata dall’Atalanta, che non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro la Sampdoria, seconda in classifica.

Ad assistere al match del Vismara erano presenti il dt Paolo Maldini e Maurizio Ganz, tecnico del Milan femminile.