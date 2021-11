Milan Primavera, Giunti: «Resta l’amaro in bocca per gli episodi»

Il tecnico del Milan Primavera Federico Giunti ha commentato così la sconfitta per 3-0 contro l’Atletico Madrid

Federico Giunti, tecnico del Milan Primavera, ha commentato così la sconfitta della sua squadra sul campo dell’Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni ai microfoni di MilanTV.

«La partita ce la siamo giocata nei primi 20′ del primo tempo, dove loro avevano soltanto fatto pressione senza creare più di tanto. Resta l’amaro in bocca per gli episodi. Non voglio cercare alibi per i ragazzi, ma ci sono state decisioni forse prese in maniera affrettata. Sono esperienze che ci devono servire, penso che onoreremo alla grande l’ultima partita perché all’andata lì avevamo fatto una grande prestazione e vogliamo vincere per chiudere bene. Adesso la testa va al campionato, andiamo avanti»