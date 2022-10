Milan Primavera, Abate: «Abbiamo fatto una grande partita, su Lazetic e la vicinanza della società...»

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha analizzato la vittoria per 3-1 contro il Chelsea in Youth League: le sue parole

Intervenuto ai nostri microfoni, Ignazio Abate ha commentato così il successo del suo Milan Primavera contro il Chelsea in Youth League:

«Abbiamo fatto una buona gara contro una grande squadra, siamo rimasti sempre in partita tenendo botta. Non era semplice giocare perchè pressavano molto. Hanno qualità e fisicità. Noi abbiamo avuto anima e cuore e la qualità necessaria per ripartire. Non ci siamo mai disuniti e questa è una qualità importante. Giocare ogni 3 giorni non è facile, non lo è per la prima squadra figurarsi per ragazzi di 17-18-19 anni. Soprattutto a livello mentale a più che fisico. Con l’Empoli era una partita da pareggio, i ritmi erano blandi e noi siamo stati troppo sufficienti per le qualità che abbiamo. Questo è lo step che dobbiamo fare, non sarà facile ma fa parte del percorso di crescita. Noi vogliamo formare giocatori sperando che un giorno arrivino in prima squadra. Sono contento della crescita che stiamo avendo, in Youth League stiamo facendo un ottimo cammino. Lazetic? Sta bene, è uscito per un malessere generale e qualche giramento di testa. Ci ha mandato un messaggio ed è contento per la vittoria».

VICINANZA DELLA DIRIGENZA: «Sono molto felice, Maldini, Massara e Gazidis aldilà della presenza la seguono sempre la Primavera, ci confrontiamo spesso. Speriamo di dargli delle belle soddisfazioni. Speriamo di non deluderli, è un piacere averli al seguito. Io fin dal primo giorno ho detto che sento un grande senso di responsabilità verso la società ed è la verità».