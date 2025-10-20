Milan Pisa, Allegri apre il conto alla rovescia: vuole recuperarlo per la sfida di San Siro. Cosa filtra da Milanello

Milan Pisa, Massimiliano Allegri spera di recuperare Loftus-Cheek in vista della gara di venerdì sera a San Siro: le ultime sull’inglese

Il Milan di Allegri si è dimostrato più forte della sfortuna e degli infortuni, andando a vincere contro una Fiorentina in crisi ma presentatasi a San Siro con il proprio abito migliore. Il tecnico livornese non ha potuto contare sulla mezzala destra titolare Rabiot (oltre che su Pulisic, Estupinian e Nkunku) e sulla sua prima riserva Loftus-Cheek. Nemmeno il tempo di festeggiare il primato in classifica che si torna subito in campo: venerdì sera a San Siro arriva un Pisa assetato di punti salvezza.

Milan Pisa, preparazione e bollettino medico

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per una seduta di scarico per chi ha giocato ieri contro la Fiorentina. Contro il Pisa non ci saranno sicuramente Pulisic e Rabiot, fuori per un mese almeno, mentre sono da monitorare day by day le condizioni di Estupinan e Nkunku. Cure, invece, per Loftus-Cheek che si è fermato nell’immediata vigilia di Milan-Fiorentina per un affaticamento muscolare.

questione tattica e la versatilità di Loftus-Cheek

Contro la Fiorentina, Allegri ha ovviato ai problemi di formazione schierando Saelemaekers in supporto di Leão: una seconda punta libera di svariare su tutto il fronte offensivo. Sebbene il belga abbia dichiarato a fine partita di preferire la corsia di destra, la sua prestazione tattica è stata un tappabuchi efficace.

Ecco perché recuperare Loftus-Cheek sarebbe troppo importante per Allegri: l’inglese può giocare sia da mezzala che da seconda punta con le caratteristiche fisiche e tecniche più adatte all’idea di calcio dell’allenatore Rossonero. In caso di forfait, sarebbe scontata la conferma di Ricci nel ruolo di mezzala destra dopo la buona prova offerta.

Test importante: l’inglese osservato speciale

Allegri vuole fortemente recuperare Loftus-Cheek per la sfida contro il Pisa. L’inglese non preoccupa in vista della sfida contro i Nerazzurri, ma molto dipenderà dalle sensazioni provate dal centrocampista che contro la Fiorentina si era fermato anche per precauzione. Domani le condizioni dell’ex Chelsea saranno osservate con grande attenzione per capire se potrà tornare in campo o meno.