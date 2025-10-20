MN24 Allenamento Milan, squadra subito a lavoro dopo la Fiorentina. Le ultime su Loftus e Nkunku verso il Pisa

Allenamento Milan, la squadra di Allegri torna subito a lavorare. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Loftus Cheek e Nkunku

Il Milan, galvanizzato dal cruciale successo per 2-1 ottenuto ieri sera contro la Fiorentina, che ha permesso ai rossoneri di conquistare la vetta della classifica, non ha concesso pause. La squadra si è ritrovata già oggi a Milanello per dare il via alla preparazione dell’ottava giornata di Serie A, che vedrà il Diavolo affrontare il Pisa venerdì sera, 24 ottobre, alle ore 20:45 a San Siro.

La sessione odierna, come di consueto all’indomani di una partita, è stata dedicata principalmente alla fase di scarico. I giocatori impiegati maggiormente nel big match di ieri hanno svolto un lavoro leggero e rigenerante, mirato al recupero muscolare. Parallelamente, il resto del gruppo ha lavorato con maggiore intensità, focalizzandosi su esercizi tecnici e atletici per mantenere alta la condizione. La partita contro il Pisa, fanalino di coda del campionato, rappresenta un’occasione fondamentale per l’undici di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano chiamato a gestire l’attuale emergenza infortuni.

Emergenza Rientri: Ottimismo per Loftus-Cheek e Nkunku

L’attenzione dello staff tecnico è concentrata sul recupero di alcune pedine fondamentali che sono mancate nel recente scontro. Le maggiori speranze dell’ambiente rossonero riguardano il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, un mediano box-to-box di grande fisicità, e l’attaccante francese Christopher Nkunku, il nuovo acquisto noto per la sua duttilità offensiva.

Loftus-Cheek, fermato da un problema muscolare che lo ha costretto ai box contro i viola, ha svolto oggi un programma di cure personalizzate. Le ultime sensazioni, tuttavia, sono positive: l’affaticamento non sembra aver lasciato strascichi preoccupanti e il giocatore dovrebbe essere disponibile per la sfida di venerdì, se non per partire titolare, quantomeno per accomodarsi in panchina e offrire un’opzione preziosa al mister.

Buone notizie arrivano anche sul fronte Nkunku. Il francese, assente ieri per un fastidio all’alluce che gli impediva di indossare gli scarpini, sta compiendo progressi. Le possibilità di rivederlo a disposizione contro il Pisa sono concrete, permettendo all’attaccante di riassaggiare il campo e recuperare gradualmente la piena forma, dopo aver saltato diversi appuntamenti cruciali.

Il recupero di questi due elementi sarebbe cruciale per Allegri, che in conferenza stampa aveva espresso il desiderio di riavere i suoi uomini per affrontare al meglio il tour de force di impegni che attende i meneghini. La gara interna contro i toscani è il primo passo per consolidare la leadership e gestire le energie, nella speranza di ritrovare presto la rosa al completo.