Milan Pisa, da valutare per il prossimo turno: Allegri ha pronto il sostituto

Milan Pisa, Allegri spera di averlo nuovamente a disposizione, potrebbe essere presente già venerdì sera

Una vittoria dal sapore eroico per il Milan che, in una serata di grande calcio a San Siro, ha superato la Fiorentina per 2-1. Un successo di vitale importanza in ottica classifica, reso ancora più significativo dalla profonda emergenza infortuni che sta falcidiando la rosa guidata dal tecnico Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno dovuto fare a meno di ben sei pedine fondamentali, dimostrando tuttavia una notevole forza d’animo e coesione.

La Lista degli Indisponibili

Il reparto più colpito è stato quello dei centrocampisti e degli attaccanti. All’appello mancavano infatti nomi di altissimo livello, costretti ai box per problemi fisici riportati anche durante gli impegni con le rispettive nazionali:

Adrien Rabiot : il centrocampista francese, pilastro del centrocampo del Diavolo, è fuori per una lesione al soleo.

: il centrocampista francese, pilastro del centrocampo del Diavolo, è fuori per una lesione al soleo. Christian Pulisic : l’esterno statunitense, uno degli uomini più in forma della squadra, è stato messo fuori gioco da una lesione di basso grado al bicipite femorale destro.

: l’esterno statunitense, uno degli uomini più in forma della squadra, è stato messo fuori gioco da una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Christopher Nkunku : l’attaccante francese, elemento cruciale per la manovra offensiva, è tra gli assenti di peso.

: l’attaccante francese, elemento cruciale per la manovra offensiva, è tra gli assenti di peso. Ruben Loftus-Cheek : il dinamico centrocampista inglese, essenziale per gli inserimenti in area, è fermo ai box.

: il dinamico centrocampista inglese, essenziale per gli inserimenti in area, è fermo ai box. Ardon Jashari: il giovane centrocampista svizzero, anch’egli indisponibile per il match contro i viola.

L’allenatore Allegri ha dovuto rimescolare le carte, trovando risposte positive da chi è stato chiamato in causa, a testimonianza della profondità e della resilienza del gruppo.

Verso Milan-Pisa: Speranze di Recupero

L’attenzione del club di Via Aldo Rossi è ora totalmente concentrata sul prossimo impegno di campionato: la sfida casalinga contro il Pisa valida per l’ottava giornata di Serie A, in programma venerdì 24 ottobre a San Siro. La buona notizia, riportata in mattinata da La Gazzetta dello Sport, riguarda due potenziali rientri eccellenti per Max Allegri.

Secondo il quotidiano sportivo, ci sarebbero concrete speranze di recupero per Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku. Il ritorno di questi due talenti rappresenterebbe una boccata d’ossigeno vitale per la formazione lombarda, offrendo maggiori soluzioni tattiche e qualità in un momento così delicato. L’obiettivo dello staff medico e tecnico è quello di averli a disposizione almeno per la panchina contro i toscani.

Per quanto riguarda Pulisic e Rabiot, i tempi di recupero appaiono leggermente più lunghi. Entrambi dovrebbero saltare anche l’impegno contro il Pisa e la successiva trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, puntando a un rientro che potrebbe avvenire non prima del big match interno contro la Roma del 2 novembre. La continuità di risultato in questa fase di infermeria piena è la priorità assoluta per i campioni d’Italia, decisi a non perdere terreno in vetta alla classifica.

Da valutare bene le condizioni di Estupinan, in caso di forfai pronto Bartesaghi.