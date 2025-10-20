Milan Fiorentina: «Comanda Max». Rossoneri in vetta solitaria grazie a Leao. Il Corriere Dello Sport celebra il risveglio del portoghese

Milan Fiorentina, il Corriere dello Sport celebra la rimonta dei rossoneri trascinati finalmente da Rafael Leao: Diavolo soli in vetta

Una partita di carattere, sofferenza, ma soprattutto personalità quella che ha visto il Milan di Max Allegri trionfare contro la Fiorentina. Andati sotto nel punteggio a causa del gol subito, i Rossoneri sono riusciti a ribaltare il risultato e a portare a casa tre punti fondamentali nel segno, finalmente, del suo numero 10: Rafael Leão.

Dopo 513 giorni di digiuno dal gol a San Siro in campionato, il portoghese ha deciso di prendersi sulle spalle il Milan e portarlo alla vittoria per 2-1, un successo che consente alla squadra di Allegri di essere da sola in testa alla classifica di Serie A. La doppietta di Leão segna il suo risveglio definitivo in questa stagione, un segnale cruciale per il prosieguo del campionato.

Milan Fiorentina, Leao torna finalmente decisivo

Non a caso, Rafael Leão è l’uomo copertina de Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, che in merito alla partita di ieri sera titola in prima pagina «Comanda Max», facendo riferimento al primo posto conquistato dal Milan.

Il quotidiano non dimentica però le polemiche che hanno caratterizzato il match, soprattutto per quanto riguarda il rigore assegnato al Diavolo: il titolo aggiunge infatti che «La Viola si ribella», sottolineando come il penalty sia stato giudicato piuttosto generoso dalla formazione ospite. Le decisioni arbitrali hanno dunque aggiunto un ulteriore strato di tensione e dibattito a una vittoria che resta fondamentale per il morale e la classifica del Milan.