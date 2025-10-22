Milan Pisa, Nkunku scalda i motori in vista della sfida di venerdì: ballottaggio aperto con Gimenez… Ultimissime notizie sui rossoneri

A Milanello, in vista della gara di campionato di venerdì sera contro il Pisa, c’è fermento riguardo l’undici titolare. La domanda principale è se Santiago Gimenez tornerà a guidare l’attacco dal primo minuto, dopo essere subentrato nella vittoria contro la Fiorentina. La risposta, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola stamane, è strettamente vincolata alle condizioni fisiche di Christopher Nkunku.

Il recupero del centravanti francese, attualmente alle prese con un fastidio al piede, determinerà in larga misura le scelte tattiche di mister Massimiliano Allegri. Nel caso in cui, come sembra probabile, Nkunku dovesse essere pienamente ristabilito e dunque disponibile per la convocazione, Allegri potrebbe optare per uno schieramento ultra-offensivo. La presenza di tre attaccanti di livello consentirebbe infatti di vedere Gimenez e Rafael Leao insieme dal fischio d’inizio, supportati in fase offensiva proprio dall’ex Chelsea. Una soluzione che darebbe grande imprevedibilità e potenza di fuoco al reparto avanzato rossonero.

Viceversa, se l’attaccante dovesse rimanere fuori dai giochi, lo scenario vedrebbe probabilmente una maggiore cautela, con il tecnico livornese che si orienterebbe a riproporre il modulo utilizzato contro i viola. In tal caso, si profilerebbe un nuovo duello per una maglia da titolare tra il messicano e il portoghese, con uno dei due destinato a partire dalla panchina. Questa gestione delle risorse è in linea con la visione del direttore sportivo Tare, che mira a distribuire equamente i carichi di lavoro per garantire il massimo rendimento in ogni fase della stagione.

L’ambiente rossonero attende dunque con ansia il verdetto definitivo sulle condizioni di Nkunku. La dirigenza, in accordo con Allegri, punta a ottenere i tre punti contro il Pisa per consolidare la posizione di vertice, ma senza correre rischi inutili con i giocatori non al meglio. «Massima attenzione al recupero, ma l’obiettivo resta vincere», è la filosofia che filtra da Milanello. La formazione ufficiale verrà svelata solo poco prima del match, ma il destino di Gimenez sembra legato a doppio filo al rientro del compagno di reparto.