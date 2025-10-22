Milan Pisa, attenzione alle novità di Massimiliano Allegri per l’attacco: cosa filtra su Gimenez e Nkunku. Le ultimissime

La domanda che tiene banco a Milanello in vista dell’anticipo di venerdì sera contro il Pisa è una: tornerà titolare Santiago Gimenez? L’attaccante messicano, reduce da una panchina nel vittorioso match di campionato contro la Fiorentina, scalpita per riprendersi il posto, ma la decisione finale di mister Massimiliano Allegri sembra essere legata a un solo, fondamentale, fattore: le condizioni fisiche di Christopher Nkunku.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la disponibilità o meno dell’attaccante francese reduce dal problema al piede sarà la chiave di volta per lo schema tattico rossonero. Se, come trapela e si spera in casa Milan, Nkunku avrà recuperato e sarà regolarmente tra i convocati, allora la scelta di Allegri sarà quasi obbligata: schierare il tridente d’attacco. Avere tre punte fresche e pronte permetterebbe al tecnico livornese di giocarsela dall’inizio con un tandem d’oro composto da Gimenez e Rafael Leao, supportati dal rientrante ex Chelsea. Una soluzione che darebbe peso, imprevedibilità e grande rapidità al reparto offensivo milanista, rendendo la vita difficile alla difesa toscana.

Lo scenario cambia drasticamente qualora Nkunku non dovesse farcela a recuperare per tempo. In quel caso, la prudenza e la gestione delle energie prenderebbero il sopravvento. È probabile, infatti, che Allegri decida di riproporre la formula vista contro la Fiorentina, ovvero schierando un solo terminale offensivo tra il messicano e il portoghese, con l’altro pronto a subentrare a gara in corso. Una rotazione che Tare, come direttore sportivo, ha sempre sostenuto per mantenere alta la competitività e la condizione fisica di tutti gli elementi in rosa, specialmente in un periodo fitto di impegni.

Dunque, l’attesa è tutta per il bollettino medico sull’ex Chelsea. Allegri e lo staff si riservano le ultime ore per valutare, ma l’obiettivo è chiaro: avere tutti a disposizione per blindare i tre punti contro il Pisa e continuare la marcia in vetta alla classifica. «La priorità è non rischiare nessuno, ma vincere è fondamentale», questa la linea guida di Milanello, dove si lavora alacremente per l’ennesima sfida di una stagione che si preannuncia elettrizzante. L’ufficialità sulla formazione, come sempre, arriverà solo a ridosso del fischio d’inizio, ma le sensazioni sembrano orientarsi verso un recupero che farebbe felice l’intera tifoseria rossonera, in primis Gimenez.