Infortunio Nkunku, francese vicino al rientro: l’ex Chelsea verso la convocazione col Pisa. Loftus-Cheek resta in forte dubbio

Infortunio Nkunku, l’attaccante francese vicino al recupero e alla convocazione per la gara di venerdì col Pisa. Loftus-Cheek in dubbio

La situazione infortuni del Milan in vista dell’anticipo di Serie A di venerdì sera contro il Pisa si sta lentamente risolvendo, con un misto di buone notizie e incertezze.

Come riporta Gozzini su Gazzetta.it, il recupero più promettente riguarda l’attaccante francese Christopher Nkunku, che “corre verso il rientro”. Il giocatore, fermato di recente da un problema al dito del piede rimediato in nazionale, ha quasi superato i fastidi: il “dolore al piede [è] quasi superato”. Sebbene non abbia ancora lavorato in gruppo, la sua condizione migliora di giorno in giorno, alimentando la fiducia nello staff tecnico di vederlo almeno tra i convocati per la sfida di San Siro. La sua presenza, anche per la panchina, sarebbe “un’opzione in più per l’attacco” di Massimiliano Allegri, permettendo al tecnico di avere una risorsa di altissimo livello da utilizzare a gara in corso.

Infortunio Nkunku, il francese ci sarà col Pisa. Dubbio Loftus-Cheek

La situazione è, invece, più complessa per il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek. L’ex Chelsea, alle prese con un affaticamento muscolare, resta in forte dubbio. Nonostante manchino solo due giorni alla partita, il suo “recupero si fa più difficile”. La necessità di non rischiare ricadute in una fase così intensa della stagione è prioritaria.

Per Allegri, la giornata di oggi è “la giornata decisiva per saperne di più” sul possibile impiego di Loftus-Cheek. La speranza in casa Milan è di poterlo recuperare almeno per la panchina, in modo da poter concedere respiro ai titolari del centrocampo. Nel frattempo, l’allenatore livornese può sorridere per il quasi certo rientro di Nkunku, un innesto di qualità che permetterebbe di gestire meglio le energie in un reparto offensivo che ha bisogno di tutti i suoi effettivi per difendere la vetta della classifica.