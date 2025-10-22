Milan Pisa, nuovo grave infortunio per la squadra allenata da Gilardino: confermata l’assenza venerdì sera. Le ultimissime notizie

La trasferta di San Siro, che vedrà il Pisa affrontare il Milan di Massimiliano Allegri venerdì sera alle 20.45, si preannuncia in salita non solo per il valore dell’avversario. La squadra toscana, infatti, è costretta a fare i conti con un’autentica emergenza infortunati che sta decimando la rosa a disposizione. E l’infermeria ha registrato un’altra, pesante, defezione.

Dopo l’attaccante Stengs, il cui rientro in campo è previsto solo a gennaio, e il centrocampista Esteves, che dovrà restare ai box per almeno altre tre settimane, il Pisa perde ora un altro elemento chiave, questa volta nel reparto difensivo. Si tratta di Mateus Lusuardi, che ha riportato una grave lesione che lo terrà lontano dal campo per un periodo prolungato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore brasiliano ha subito una lesione di alto grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Un infortunio serio che costringerà Lusuardi a restare ai box per circa un mese e mezzo. È un colpo durissimo per il tecnico pisano, che perde un’opzione importante proprio nel momento in cui l’impegno contro una squadra di vertice come il Milan richiederebbe la rosa al completo.

L’assenza del difensore è un fattore che inevitabilmente alleggerisce il compito dell’attacco rossonero, dove Allegri sta valutando le condizioni di Nkunku per affiancarlo a Gimenez o Leao. Il direttore sportivo del Milan, Iglli Tare, avrà preso nota di questa situazione di difficoltà dei toscani, che si presentano a San Siro con il freno a mano tirato a causa delle numerose assenze.

Il Pisa si troverà a dover far fronte all’attacco micidiale del Diavolo con una coperta difensiva molto corta, un elemento che aggiunge pressione sulla retroguardia toscana. «Saremo costretti a dare il massimo per coprire queste assenze», questo il pensiero che circola tra i toscani. Per il Milan di Allegri, invece, si tratta di un’occasione da non fallire per continuare la propria marcia e sfruttare al meglio il fattore campo contro un avversario visibilmente indebolito.